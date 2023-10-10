تشكيل طنطا الرسمي لمباراة وادي دجلة في دوري المحترفين

كشف عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات دوىي المحترفين.

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وشهد التشكيل قيادة ميدو جمال لخط الهجوم ومشاركة نانا انتوي من البداية، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة وادي دجلة كالآتي:

في حراسة المرمي: احمد شوقي.



خط الدفاع: احمد حسني، محمد حسام الشرخة، احمد علي، اسامة النجار.



خط الوسط: حسون محمد، شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح.



خط الهجوم: نانا انتوي، ميدو جمال، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

احمد ربيع الشيخ "حارس مرمي"، حسام غالي، محمد سمير الحسيني، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، محمد محسن شيكا.

يُذكر أن طنطا سيواجه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري، وستقام المباراة بينهم على ملعب الأخير اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساءا.