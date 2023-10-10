حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم فى الفيوم

شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق، و الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، والدكتور خالد زغلول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية جودة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أكد الدكتور عرفة صبري حسن أن كلية العلوم تعد ذات طابع خاص، لأنها تتميز بتكاتف وترابط الجهاز الأكاديمي بالجهاز الإداري، وذلك لتقديم أفضل خدمة علمية متميزة للطالب.

كما أشار أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات وأنواع الدعم المختلفة للطلاب في جميع المجالات العلمية والعملية.

حقوق وواجبات الطلاب..

وقدم عددًا من النصائح للطلاب الجدد، والتعريف بالحقوق والواجبات واللوائح الجامعية، موجهًا إياهم بأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب في الحياة العلمية والعملية أيضًا.

ورحب الدكتور أحمد جابر شديد بالطلاب الجدد في رحاب كلية العلوم بجامعة الفيوم، وخلال كلمته أكد قيمة العلم والعلماء مسترشدًا بقول الله تعالى "إنما يخشى الله من عباده العلماء"

كما أشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في دعم البحث العلمي، وتذليل كافة العقبات من خلال توفير المنح العلمية المختلفة في كافة التخصصات.

وأوضح أن كلية العلوم تحرص دائمًا على دعم ومساندة طلابها حتى بعد مرحلة التخرج، معربًا عن أمانيه بدوام التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب خلال سنوات الدراسة.

وفي كلمته أوصى الدكتور صالح العوني بضرورة الالتزام في حضور المحاضرات، واحترام أعضاء هيئة التدريس، والتحلي بالأخلاق الحميدة، وحسن التعامل مع زملائهم، والحفاظ على نظافة المعامل والمدرجات.مشيراً إلى أن كلية العلوم تحتاج إلى طالب يبحث عن العلم، وأن يكون لديه الشغف في حب المعرفة، والتطلع إلى معرفة كل ما هو جديد في كافة العلوم المختلفة. وأشار الدكتور خالد زغلول أن مرحلة التعليم الجامعي تسهم بشكل فعال في بناء شخصية الطالب، وأنها تختلف تمامًا عن مرحلة الثانوية العامة.

كما قام بشرح الأقسام والتخصصات المختلفة بكلية العلوم وما يتميز به كل قسم عن الآخر، وأوصى بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية لأنها تعد جزءًا من الدراسة العلمية بالكلية.

و أكدت الدكتورة سمية جودة أن إدارة الكلية تمد يد العون للطلاب الجدد والقدامى أيضًا في استقبال جميع المقترحات وسماع الآراء التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بالكلية.

وفي ختام الحفل تم تكريم فريق تنظيم الحفل من الطلاب وإهدائهم شهادات تقدير.

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