استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته فى تشييع جنازة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب أحمد عوض مُتأثرًا بجروح أصيب بها أمس فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "بيت أمر"، شمال مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المُحتلة.

وكان الشهيد أحمد عوض (20 عامًا) أصيب بالرصاص خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مُشيعي جنازة شهيد آخر في بلدة "بيت أمر" أمس.

واعتدت قوات الاحتلال على المُشاركين في الجنازة بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.

تُدمر 22639 وحدة سكنية و10 مؤسسات صحية و48 مدرسة في قطاع غزة

وفي سياق متصل دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال دمرت 168 مبنى بشكل كلي، تضم 1009 وحدات سكنية، و12630 بشكل جزئي، منها 560 وحدة غير صالحة للسكن في القطاع، إضافة إلى قصف 23 بناية وموقعًا في مدينة غزة.

وبينت المصادر أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع لوزارة الصحة، واستهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر، فيما تضررت 48 مدرسة بشكل جزئي وبليغ جراء قصف طائرات الاحتلال.

وأكدت أن هناك 70 مركز إيواء، تضم نحو 187 ألف نازح بفعل قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

يُشار إلى أن 765 مواطنًا استشهدوا، بينهم 7 صحفيين، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.