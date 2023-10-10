عاجل
تأجيل فعاليات مهرجان الجونة 2023
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته فى تشييع جنازة

استشهاد شاب فلسطينى
استشهاد شاب فلسطينى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب أحمد عوض مُتأثرًا بجروح أصيب بها أمس فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "بيت أمر"، شمال مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المُحتلة.

txt

قوات الاحتلال تواصل قصف غزة.. نزوح الآلاف إلى المدارس

txt

مسؤول كبير في قوات الاحتلال أسيرًا بقبضة المقاومة الفلسطينية

وكان الشهيد أحمد عوض (20 عامًا) أصيب بالرصاص خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مُشيعي جنازة شهيد آخر في بلدة "بيت أمر" أمس.

 

واعتدت قوات الاحتلال على المُشاركين في الجنازة بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.

 تُدمر 22639 وحدة سكنية و10 مؤسسات صحية و48 مدرسة في قطاع غزة

وفي سياق متصل دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال دمرت 168 مبنى بشكل كلي، تضم 1009 وحدات سكنية، و12630 بشكل جزئي، منها 560 وحدة غير صالحة للسكن في القطاع، إضافة إلى قصف 23 بناية وموقعًا في مدينة غزة. 

وبينت المصادر أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع لوزارة الصحة، واستهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر، فيما تضررت 48 مدرسة بشكل جزئي وبليغ جراء قصف طائرات الاحتلال.

وأكدت أن هناك 70 مركز إيواء، تضم نحو 187 ألف نازح بفعل قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

يُشار إلى أن 765 مواطنًا استشهدوا، بينهم 7 صحفيين، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على غزة. 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

 

 

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تواصل قصف غزة.. نزوح الآلاف إلى المدارس

مسؤول كبير في قوات الاحتلال أسيرًا بقبضة المقاومة الفلسطينية

"الأخطاء تتوالى".. قوات الاحتلال تُطلق النيران على إسرائيلي

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء قوات الاحتلال لـ350 شهيدًا (عاجل)

قوات الاحتلال تقصف عزة.. وحماس تبدأ عملية “طوفان الأقصى”

قوات الاحتلال تشتبك مع نفسها.. خطأ فني بين قوتين في عسقلان
الجريدة الورقية