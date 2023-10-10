حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة فيلا بالوايلي

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل متهم بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل فيلا بالوايلى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



البداية كانت بنجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة.

وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه)، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2 هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين بما أسفراعنه الضبط أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش حال تواجدهما أكتوبر.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.





