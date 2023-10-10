العربية للتنمية الزراعية تفتتح أعمال الدورة القطرية حول الأساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال الدورة التدريبية القطرية حول الأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي والرقابة المالية بمسقط سلطنة عمان خلال الفترة من 8-12 أكتوبر 2023 لصالح (30) كادرا من كوادر وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة.



يشتمل البرنامج التدريبي للدورة على نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية داخل المنظمات، الرقابة ومفاهيمها المختلفة ودورها بنظم المعلومات واتخاذ القرارات.

علاقة التدقيق الداخلي بالاطراف المكونة لمنظومة الحوكمة المؤسسية، الرقابة الداخلية والمعايير الدولية للتدقيق والرقابة، التحديات التي تواجه التدقيق الداخلي والأساليب المفاهيم الحديثة المرتبطة به.

وشاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الامن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي انعقد بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمشاركة 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء. حيث قدمت عدد من الأوراق العملية والخطط والرؤى في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

كما شاركت الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة في المدير العام الدكتور إبراهيم ادم احمد الدخيري في الجلسة الحوارية الثانية للجلسة الثانية حول ربط تنظيمات المجتمع المدني بالأمن الغذائي – تحت عنوان التحول في الريف والحضر وأثره على الامن الغذائي.

وشارك المدير العام ووفد المنظمة في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي أقيمت بنفس الفندق تحت شعار "معا ملتزمون بالعمل" بمشاركة وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.