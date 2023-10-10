تجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية بالإبراهيمية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قيام إدارة الإبراهيمية البيطرية بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، فى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية كفور نجم مركز الإبراهيمية.

ولفت إلى مشاركة مدير وأطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية وكبار المربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش ٨٥ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.