كامل ابو على طفرة كبيرة فى حركة السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ ومرسى علم

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على فى فعاليات معرض TTG ريميني السياحي الذي يُقام غدا بدولة إيطاليا والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من ١١ وحتى ١٣ أكتوبر الجاري ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية المهنية المتخصصة في السوق السياحي الإيطالي والذي تشارك به الشركات السياحة الإيطالية والعالمية .

وأكد كامل أبوعلى – رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحرالآحمر بأن مشاركة مجموعة بيك الباتروس بجناح بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية هذا العام فى ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وبأهمية السوق الأيطالى بالأخص على شرم الشيخ ومرسى علم كما كشفت إحصائيات وزارة السياحة أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ايطاليا خلال الربع الأول من العام الحالى شهدت زيادة بمعدل ٢٥٠٪؜ بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى ٢٠٢٢ وهو ما يؤكد أن السوق الإيطالى قادم بقوة لتحقيق الأرقام السابقة التى حققها فى سنوات الذروة السياحية وتجاوز حاجز المليون سائح وبأن مشاركته هذا العام هى رسالة لمزيد من الآهتمام بالسياحة الوافدة من السوق الأيطالى وبضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذا السوق بالاخص فى موسم الشتاء .

يذكر ان مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تعتبر من كبريات سلاسل الفنادق المصرية و قد أختيرت الشهر الماضى كأكثر المنتجعات السياحية المفضلة للسائح العربى لعام ٢٠٢٣ من قبل الاتحاد العربى للاعلام السياحى وحصدت أيضا الجائزة الذهبية لعام ٢٠٢٣ من التليفزيون الآلمانى SonnenKlar.TV – Goldene Sonne كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الآلمانى .

والجدير بالذكر ايضا أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد أحتفلت هذا العام بمرور العام الحادى و الثلاثون على المجموعة داخل القطاع السياحى المصرى ووصل عدد منتجعاتها ل ٣٠ منتجع داخل مصر والمغرب فى اقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ووصلت عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد عن ١٤ الف غرفة فندقية و أكثر من ١٢ الف موظف وشريك فى النجاح .