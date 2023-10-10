كيف تعاملت الحكومة مع أزمة السكر ؟ .. أسعار السلع التموينية

ارتفع سعر السكر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض التجار لهذه السلعة الهامة؛ لبيعها فيما بعد بسعر أكبر، لذا عملت الحكومة على إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.

وتسعى الحكومة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين؛ بأسعار رخيصة من خلال شوادر وزارة التموين والداخلية والقوات المسلحة، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية، كل هذا بدوره يساعد على إنهاء أزمة أي سلعة في السوق.

تحرك الحكومة لخفض أسعار السكر

واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة القرارات العاجلة لإنهاء أزمة ارتفاع السك، منها :

انخفاض أسعار السلع

العمل مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية

هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع

مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار

أي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به

الدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية

ليس هذا فحسب بل هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25% السبت المقبل وفقا لإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتشمل السلع المقرر انخفاض سعرها :-

الفول

العدس

منتجات الألبان

الزيت

السكر

المكرونة

الدواجن والبيض

سعر طن سكر

وتراجع سعر طن السكر السائب إلى 30500 جنيه، كما انخفض سعر طن السكر المعبأ إلى 33 ألف جنيه من مستوى 34.5 ألف جنيه.

السلع المقرر تخفيض أسعارها

أرز

سكر

بيض مائدة

الجبن

العدس

الفول

الدواجن

من المتوقع خفض أسعارها من 15% إلى 25% خلال الأيام المقبلة، بحسب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وسيتم إعفاء جميع السلع التي تتضمنها المبادرة ومن بينها السكر من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وسوف تتخذ الحكومة على الفور أي قرار تحتاجه لخفض أسعار السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

- سعر السكر لهذا الشهر معبأ 1 كجم سعر 13 جنيها.

- سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيها.

- أرز معبأ 1 كجم 12.60جنيه.

- سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

- سعر عدس مجروش 500 جم 12 جنيها.

- سجل سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

- سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيهًا.

- سعر مسلى صناعي 800 جم 36 جنيها.

- سجل سعر شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

- سعر صلصة 300 جم 8 جنيهات.

- سعر علبة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيها.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيها.

- سعر جبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

- سجلت جبنة تتراباك 500 جم 14 جنيها.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم 25 جنيها.

-سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

-سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

-سجل صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

-سعر لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 ملي 5 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

-سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

-سجل کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

-سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

-سجلت علبة مرقة دجاج سعر 6 جنيهات.

-سجلت جبن أبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.