وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث قام بالمرور على قسم العناية المركزة للطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.

ناظر وكيل الوزارة، الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متفقدا قسم الحضانات، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد قسم العناية المركزة للقلب، وتبين وجود بعض النواقص في ٤ أصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه وكيل الوزارة بتوفيرها على الفور أثناء الزيارة، كما تابع مؤشرات أداء العمل بقسم القسطرة القلبية، وجراحات القلب المفتوح، مؤكداً على أهمية الإنتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

كما عقد الدكتور هشام مسعود اجتماعا مع إدارة المستشفى، تم خلاله مناقشة خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية، موجهاً بتحسين تصنيف حالات الإستقبال والطوارئ عن العيادات الخارجية، ومناقشة احتياجات المستشفى لاستمرار إجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح بصورة منتظمة، وتطوير أداء الخدمة بالأقسام الأخرى.

كما ناقش مع مدير المستشفى بعض التحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات المسائية والصباحية، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.