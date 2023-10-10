حلول عاجلة لدعم الإنارة العامة وتأهيل شبكة المرافق بالمنيا

استجابة لشكاوى المواطنين..

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية، لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتًا، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة، لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قال سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، إنه تم الدفع بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع أبو زهران بحى جنوب المدينة، استجابة لشكاوى المواطنين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تبين أن المياه الموجودة بالشارع هى مياه خزانات الصرف الصحى التابعة للمواطنين بالشارع، وتم شفط المياه وتمهيد الشارع لعودة انتظام سير الحركة المرورية.

وفى السياق ذاته أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، أنه تم فحص شكوى المواطنين بقرية دير أبوحنس، والذين يتضررون من وجود عامود إنارة متهالك، مما يعرض المواطنين للخطر، وعلى الفور تمت الاستجابة للشكوى، وتم تغيير عمود الإنارة وتلافي أسباب الشكوى، كما تم ضبط توصيلات كهرباء عشوائية مخالفة للقانون، وعلى الفور تم رفع الأسلاك ، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.