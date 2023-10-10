الري: رفع مساحي لمشروعات قناة السويس الجديدة ومحطة الضبعة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن هيئة المساحة تقوم بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات، وتثمين الاراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الأساسية للدولة.

وفي تقرير تلقاه الدكتور سويلم من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، استعرض فيه أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث قامت الهيئة بأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى، لمحطة الحمام والجارى صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة ٢ مليار جنيه.

وكذلك أعمال مشروع قناة السويس الجديدة ، ومشروعات المدن الجديدة ، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل ، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع .

إنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .

إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت

كما تقوم هيئة المساحة باتخاذ إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات.