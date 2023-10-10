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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسين لبيب يكشف عن مفاجاَت جديدة في قائمته الانتخابية

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، حيث يتواجد على رأس القائمة الموحدة، التي تبحث عن الفوز بإدارة القلعة البيضاء.

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وأكد لبيب أن قائمته رصدت المشاكل الموجودة في الزمالك، سواء رياضيًا أو اجتماعيًا، وذلك لوضع الحلول للخروج من هذه المشاكل.

وأشار لبيب خلال تصريحاته أن قائمته تعمل على إنشاء لجنة للاستثمار، ومن المقرر أن يتولى رئاستها محمد الأتربي، بجانب أنه سيختار أعضاء اللجنة، بينما سيقوم هاني شكري وأحمد خالد حسانين بملف التسويق.

فيما أوضح أن هشام نصر يتولى ملف الإنشاءات في فرع السادس من أكتوبر والفرع النهري، وأيضًا الفرع الحالي بميت عقبة، مما يعمل على تطوير الجانب الاجتماعي.

فيم أكد أن عمرو أدهم نجح في تولي لجنة خاصة بالغرامات أمام المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما سيتولي الملف الخاص بعقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأكمل لبيب تصريحاته: " تعد تغيير الصورة الذهنية للزمالك وعودة قيمة وهيبة القلعة البيضاء تعد أحد أبرز أهداف قيمته".

وأضاف: "لدينا علاقات جيدة مع كل من: الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، والذي يهمنا خلال الفترة المقبلة هو الزمالك وهذا ما نعمل عليه".

وأختتم لبيب تصريحاته: "نمتلك فكر مختلف عن الاَخرين، وفي الوقت الحالي اللجنة التي تُدير الزمالك عي المسؤولة عن الأمور الخاصة به في، وصعب الحديث عن أمور الكرة في ظل وجود هذه اللجنة".

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