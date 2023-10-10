المنيا تستعد لتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

بالتزامن مع قرب انطلاق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص، لخفض الأسعار بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر الجارى ، كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية .

وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، وتوافر السلع والتصدى لأى محاولات احتكارية ، لأى سلعة من السلع ، وخاصة من السلع الأساسية التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ، بالتلاعب بقوت الشعب .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ، ومنافذ بيع اللحوم البلدية ، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة ، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة ، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين والطب البيطري.

بالإضافة، إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين، من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها، والتى تبدأ من 15 % لتصل إلى أكثر من 25% .