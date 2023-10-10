تشكيل مباراة السكة الحديد وراية في دوري المحترفين

أعلن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن التشكيل الذي يخوض مباراة راية مساء اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري المحترفين .

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تشكيل السكة الحديد لمباراة راية

حراسة المرمي يوسف عادل،

عبد الله جمعة، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، بهاء مجدي،

جون أكوي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،

محمد نادي، محمود عبد العاطي .

تشكيل راية الرسمي لمباراة السكة الحديد

محمد سليمان، محمد رضا شعبان، رامز فرج، أحمد مصطفى حسين، كريم مجدي، طه ناوي علي، محمد جمال محمد، أحمد عادل رشوان، أحمد عبد الرحمن، محمد عادل، عمرو أحمد

موعد مباراة السكة الحديد لمباراة راية

تبدأ مباراة السكة الحديد و راية مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية القاهرة ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

القتوات الناقلة لمباراة السكة الحديد و راية

تذاع مباراة السكة الحديد و راية مساء اليوم على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة ودوري المحترفين .