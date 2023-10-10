الزمالك يخوض مباراة ودية استعدادًا لسموحة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على خوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة سموحة.

ويستأنف الزمالك منافسات الدوري المصري بمواجهة سموحة بعد فترة التوقف الدولي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على العديد من الأمور الخاصة بخطة اللعب في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل الفني الأمثل للفترة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي، المدرب العام.

وقام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بالتقسيمة للوقوف على كافة التفاصيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.