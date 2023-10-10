طبيبة سيناوية تحصل علي الدكتوراه في لقاح " كوفيد ١٩ "

حصلت الدكتورة ريهام محمد عبد الله ابنة جنوب سيناء علي درجة الدكتوراه من جامعة جنوب سيناء والتي كان بحثها لنيل الدكتوراه " معدل قبول و محددات لقاح كوفيد ١٩ بين المترددين على المستشفيات بمدينة قنا" وقت جائحة كورونا العالمية وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الطب .

وذلك بحضور لجنة الإشراف والحكم والتي تكونت من كلا من دكتور احمد محمد محمود حاني استاذ الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة أسيوط والدكتورة اسماء نفادي استاذ مساعد الباثولوجيا ود دكتورة حنان محمود فايد استاذ الباثولوجيا في جامعة جنوب الوادي، ودكتور فؤاد متري عطية استاذ الصحة العامة كلية طب جامعة سوهاج .

والدكتورة ريهام محمد عبد الله كانت من الطالبات المتفوقات وحصلت علي جميع المراحل التعليمية من مدارس جنوب سيناء حتي التحقت بكلية طب جامعة جنوب الوادي وتم تعينها معيدة بالكلية حتي حصلت علي الماجستير والدكتوراه .

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