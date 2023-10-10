إزالة 118 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية ، لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز، ( مطاي ـ العدوة ـ مغاغة ) ، من إزالة 45 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية .

ومنها:- 28 حالة تعد بقرى أبو عزيز وبردنوها ومنبال والأحياء الرئيسية بمطاى ، و7 حالات بناء في المهد خارج الحيز العمرانى بمركز ومدينة العدوة ، كذلك إزالة وايقاف 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بحي شرق وبقرى ، ( ابا _ طنبدي) بمغاغة ، وتم فك الأخشاب والتحفظ علي أدوات البناء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، حملات مكثفة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدِِ فى قرى القيس ، و الحسينية ، و شلقام ، و صندفا ، وتم إزالتها على الفور ، و تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما أزالت الوحدة المحلية بمركز المنيا 34 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، و بناء مخالف فى قرى تله ، و البرجاية ، و نزلة حسين، و بنى محمد سلطان ، وطوخ الخيل ، وتم التعامل الفورى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة سمالوط ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، بهدف التصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم ، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف بناء وإزالة 16 حالة تعدِِ منها، 3 حالات (ردم اساسات لحالة تعد بحي شمال المدينة بالبناء المخالف - إيقاف حالة بناء بمنطقة الفيروز - إيقاف حالة حفر بحي شمال المدينة ).

بالإضافة ، إلى إزالة 4 حالات تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بحي شرق المدينة ، وفى "قرية شوشة" تم إزالة وردم أساس لـ9 حالات تعد بـ"قرية أبو سيدهم وأبو حاوية".