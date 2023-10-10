موضوعات روحية يتناولها الأقباط في "اجتماع الصلاة" غدًا

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يناول الآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، موضوعات روحية وإيمانية متنوعة خلال "اجتماع الصلاة " المقرر إقامته غدًا الأربعاء، بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكس وتتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل، يعقبها الاجتماع الصلاة، بحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

استضافت الكاتدرائية المرقسية الاسبوع الماضي فعاليات اجتماع الصلاة حول موضوع "اسندني في ضعفي" والتي تناول خلالها الآب الكاهن بعض مزامير الكتاب المقدس التي ترسخ حقيقة الإيمان بقدرة الله على عون الجميع في الأزمات.

شهدت إيبارشيات الأقباط عدة فعاليات وكان آخرهم ختام عيد الصليب لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

رجحت الكتب التاريخية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ذكرت أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ما ذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انه تم الإعلان عن تحقيق المعجزة ورفع الصليب المقدس في هذا التاريخ.