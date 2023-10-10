حفل لاستقبال الطلاب الجدد بفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بقنا

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بفرع الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية بقنا، وذلك بحضور الدكتور محمد المصري مدير برنامج اداره الاعمال بالجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية بقنا والدكتور محمود محمد حسين مدير فرع الجامعة والدكتور اشرف ابو الوفا عميد كليه الصيدلة .

واقيم الحفل تحت رعاية الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية بقنا.

قدم الدكتور احمد عكاوي التهنئة لطلاب الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية بقنا على بدء العام الجامعي الجديد متمنيا ان يكون عام خير على الطلاب واهليهم وعلى مصر العزيزة معبرا عن سعادته بالعمل مع زملائه القائمين على الجامعة عند تأسيسها عام 2019 واكد ان افتتاح فرع الجامعة كان اضافه كبيرة لأكثر من سبب منها خلق فرص تعليميه جديده لأبناء الإقليم كانت بمثابه متنفس وفرصه ذهبيه لابناء جنوب الصعيد.

وأضاف أن زياده عدد الطلاب عاما بعد عام يدل على الاتقان في العمل وجودته من خلال الأنظمة التي وضعتها الجامعة الأهلية مما اعطى ثقه للطلاب للالتحاق بهذا النوع من التعليم كما ان البرامج التي يدرسها الطلاب برامج يحتاجها سوق العمل وهي الحاسبات والمعلومات واداره الاعمال والتى تلبى احتياجات المجتمع .

ودعا رئيس الجامعة القائمين على الجامعة بالتوسع في البرامج مؤكدا ان جامعه جنوب الوادي ستقدم لهم كل التيسيرات من حيث المكان والتسهيلات الإدارية وجامعه جنوب الوادي صرح علمي كبير على طلابها الفخر بالانتماء اليه .

ونصح رئيس الجامعة الطلاب، باستثمار سنواتهم الدراسية في التعلم الجيد وممارسه الأنشطة الطلابية والاستفادة من المسابقات والأنشطة المتنوعة والمشاركة في الندوات التي تركز على رفع الوعي وتنميته والتوعية بالأخطار المحيطة بالوطن وان يكون الطالب ايجابيا مشاركاً في اي دورات داخل الجامعة تنمى المهارات التى تجعل من الطالب انسانا متوازنا من الناحية العلمية والسلوكية.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المصرى نيابة عن الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية بقنا بتقديم درع الجامعة المصرية للدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى.