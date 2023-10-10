من الإحالة إلى حكم الإعدام.. محطات لا تُنسى في "خلية الوراق الإرهابية"

في أكتوبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد لـ3 متهمين آخرين، في قضية "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة.

القضية تزامنت خلال انعقادها مع العديد من المشاهد المهمة التي نسلط الضوء على أبرزها، على النحو التالي..

1 فبراير 2017: الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أصدرت أحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية.

10 أبريل 2018: قضت محكمة النقض بقبول طعن 5 متهمين صدر ضدهم أحكامًا ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد حضوريا، وتحديد دائرة جديدة لنظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية.

لتُحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 فبراير 2019، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية، أمام الدائرة 29 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى.

13 فبراير 2019: انعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية، حيث تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالبت النيابة بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

27 أغسطس 2019: قررت محكمة الجنايات إحالة متهم للمفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامه في قضية خلية الوراق الإرهابية.. لتقضي المحكمة في أكتوبر من العام ذاته، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد لـ3 متهمين آخرين.

قائمة الاتهامات:

وشملت قائمة الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، كما اعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.