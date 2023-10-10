بلوجر حمد ولى: مرسى علم أجمل أروع مدن العالم مدينة سياحية تتضاهي جزر مدنية "المالديف"

قال صانع محتوي حمد ولي شمبيه مرسى علم أجمل أروع مدن العالم مدينة سياحية تنافس مدنية، إن مصر أدرجت ضمن المقاصد السياحية الأولى على الخريطة السياحية الوافدة، وتحديداً السياحة الشاطئية، وأبرز الأمثلة على ذلك، استقبال مطار مرسى علم 13 رحلة طيران من دول مختلفة

وأضاف بلوجر حمد ولي شمبيه في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم الاعتماد على الأسواق بشكل معين بل على العكس، إذ بدأت السياحة المجرية والبلجيكية والسويسرية تنزل مصر، وهذا ما ساعد بشكل كبير للغاية على عودة قطاع السياحة بكامل طاقته خلال الفترة الماضية.

وأشار بلوجر حمد ولي شمبيه ، إلى أنّ مدينة مرسى علم تعد من أجمل مدن العالم التي تتضاهي جزر "المالديف"، لافتًا إلى أنّ العالم بأكمله يولي اهتماما كبيرًا بـ"مرسى علم" لتميزها بالشعب المرجانية ورياضة الغوص، لذلك يكون الاهتمام بالسياحة الشاطئية متركز في هذه المدينة.

وتابع حمد ولي شمبيه صانع المحتوي: أنّ مصر كانت تعتمد على السياحة الثقافية والشاطئية فقط، لاستقطاب الأجانب خلال فترة معينة، ولكن تم إدراك بعض الأنماط والأشكال الخاصة بالقطاع السياحي، التي لم تكن موجودة في الأجندة السياحية مثل سياحات المؤتمرات والمهرجانات والتزحلق على الرمال في الواحات وغيرهم، وجاء ذلك بفضل جهود القيادة السياسة واهتمامها بقطاع السياحة.