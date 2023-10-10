فنزويلا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بفلسطين

اتّهم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي قررت اسرائيل فرض حصار مطبق عليه، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه وجه ضربات لأكثر من 200 هدف في غزة خلال الليل.

وقال مادورو، في تصريح تلفزيوني، نقلته عدة وكالات أخبار دولية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانًا، قرأناه بعناية، بيانًا تحذيرياً وتنبيهياً من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة"، وفي بيانه أقرّ غوتيريش "بمخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها"، مبدياً قلقه الشديد إزاء قرار إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أنه سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، مجازر وحشية، بحقّ الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام فصل عنصري جديد.

وتابع: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترام حقوق الشعوب، ونطالب ببدء مفاوضات سلام فوراً لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام"، وأضاف "أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام".



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