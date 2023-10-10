الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

المصريون في الرياض يقيمون أول مؤتمر لدعم الانتخابات الرئاسية (صور)

مؤتمر حاشد لدعم
مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية القادمة

أقيم بالعاصمة السعودية الرياض أول مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، وذلك تحت شعار (كلنا معاك من أجل مصر).

 

وبدوره أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه قدم لحضور المؤتمر أبناء مصر بالمملكة من مناطق عدة متحملين مشقة السفر لدعم الانتخابات الرئاسية بمصر بالأعلام المصرية في كرنفال واحتفالية لم يسبق لها مثيل. 

 

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية

 

وأفاد حنفي بأن جميع الحضور أشادوا بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارة الجديدة ، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات ، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة وخصوصا الطرق والكباري، جعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم ، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها ، والقضاء على فيروس C، والقضاء على الإرهاب.

 

واختتم حنفي أنه في نهاية المؤتمر هتف الحضور للوطن وقياداته، حاملين صوره وأعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية، وبحضور مطرب الجالية أشرف عبدالعزيز.

 

 كما وعد الحضور من أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية بأنه يوم الانتخابات سوف يكون عرسا ديمقراطيا وكرنفالا يتحاكى عنه العالم، وسيثبت المصريين بالخارج أنهم دائما وأبدا خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة.

 

انتخابات المصريين بالخارج

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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