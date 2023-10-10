انتصار أكتوبر في السينما والأدب ضمن احتفالات فرع ثقافة الفيوم    

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز

وشهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، للرواد خلال اليومين الماضيين، حيث قدمت فرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين، عرضا فنيا وذلك بنادي المحافظة بالفيوم، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية، وأغاني الطرب الأصيل، وسط حضور جماهيري كبير.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان ''انتصار أكتوبر في الأدب والسينما''، تحدث بها الأديب أحمد قرني، عن الدور المهم والفعال للسينما المصرية، ومحاولتها تجسيد المشهد الرائع للمقاومة وحرب الاستنزاف وصولا لانتصار أكتوبر، ومنها: "الطريق الى إيلات"، تلك العملية التي نجحت من خلالها القوات البحرية المصرية في تدمير المدمرة العملاقة الإسرائيلية، وإغراقها في البحر الأبيض المتوسط، كما تناول "قرني" أهم الأعمال الأدبية التى عبرت عن الحرب والانتصار، ومنها رائعة الأديب الكبير جمال الغيطاني "حكايات الغريب" والتي تحولت لفيلم يحمل العنوان نفسه، تلى ذلك ورشة فنية نفذتها مروة السيد، عبر من خلالها المشاركون عن يوم النصر، وكان علم مصر والجندي المصري أكثر ما اتسمت به اللوحات الفنية، إلي جانب عروض مواهب للرواد.

فعاليات وورش فنية احتفالا بانتصارات أكتوبر بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للفعاليات التي قدمت ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي عقدت مكتبة جرفس الفرعية احتفالية ثقافية، بمشاركة طلاب مدرسة جرفس الابتدائية، تضمنت محاضرة حول نصر أكتوبر، ألقتها أسماء أحمد، مدير الموقع، أعقبها مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، وألعاب ترفيهية، إلى جانب ورشة فنية للرسم الحر والتلوين نفذتها رضا عبد الحليم أمينة المكتبة، كما قدمت عروض مواهب للأطفال. وشهدت الفعاليات التي ينظمها الفرع برئاسة سماح كامل، محاضرة قدمتها مكتبة اللاهون بعنوان ''أكتوبر في عيون أطفالنا'' بمدرسة الفصل الواحد، تحدثت بها سماح محمد سيد معلمة بالمدرسة، عن حرب أكتوبر المجيدة، وأبطالها الذين ستظل ذكراهم خالدة.