استمرار حبس عامل أنهى حياة سمكري لسرقته

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، بتجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التخلص من سمكري لسرقته.

أجهزة وزارة الداخلية كانت كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ثم أستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.