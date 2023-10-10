خبير يكشف السيناريوهات المحتملة حول الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السيناريو الاول المتوقع خل الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل الذي اندلعت منذ أيام هي استمرار الوضع العسكري بين الطرفين مما يؤثر على الامن في إسرائيل ولاسيما أن حماس أصبح لها جيش نظامي وأسلحة قادرة على التدخل في عمق إسرايل والتأثير على أمنها، ولاسيما بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بإرسال طائرات محملة للجانب الاسرائيلي.

المواجهة العسكرية بين الاسرائيلين والفلسطينين

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن السيناريو الاخر هو المواجهة العسكرية ولكنه الاسوء وبالتالي سيمتد مما يؤدي إلى دخول أطراف أخرى مثل حزب الله اللبناني مما سيكون هذا السيناريو الاكثر تأثيرًا ويؤدي إلى حدوث جوانب السلبية سواء للجانب الاسرائيلي إو الفلسطيني، ولاسيما بعدما خسرت إسرائيل المئات من جيشها وستكون أكثر الدول معاناة.

الحرب مفتوحة بين الطرفين

وتابع، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السيناريو الاخر هي أن تكون الحرب مفتوحة بين الطرفين ولاسيما أن أمريكا تؤيد إسرائيل، وروسيا تؤيد الجانب العربي، مما سندخل في حرب مفتوحة، على حد قوله.