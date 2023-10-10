رسميا.. هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة حافلة مع تشيلسي وريال مدريد

وقرر هازارد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام الاعتزال بعد 16 عامًا داخل الملاعب، خاض خلالهم أكثر من 700 مباراة بين الأندية وعلى المستوى الدولي.

جاء قرارهازارد صاحب 32 عاما بالاعتزال بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد في الموسم الماضي، وعدم انتقاله إلى أي نادي بالتعاقد معه خلال الأشهر الماضية.

وترك هازارد رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" كالتالي "يجب أن تستمع إلى نفسك وتختار الوقت المناسب للتوقف".

وأضاف "بعد 16 عاما وخاضت أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".

وأكمل "خلال مسيرتي، كنت محظوظا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين، شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعا وأود أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد، وأيضا المنتخب البلجيكي وشكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وأتم: "وأخيرا، شكرا جزيلا لكم يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي".