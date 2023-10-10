تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب بلال أسامة في منشية الصدر

قررت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مشاجرة منشية الصدر، والتي تسببت في إنهاء حياة الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين، بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين، لـ 11 نوفمبر المقبل.

واستدعت جهات التحقيق المتهم بقتل الشاب بلال، ويدعى محمد.م 28 سنة، وأنكر ما نسب إليه من استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم أسامة ا، محمد م، ندى ح، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر.



وأنكر المتهم جناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان، أنهوا حياة المجني عليه بلال أسامة عمدًا، وطعنه طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض والتي أودت بحياته.

وفقًا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وحال تواجد المتهمين عبداللطيف.ا، ورضا.س، بمسرح الجريمة للشد من أزره لتنفيذ مخططه الإجرامي.

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.* شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.