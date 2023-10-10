إلحاق 3 فتيات من قنا بمعهد النور والأمل بعد إتمامهم محو الأمية

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالديوان العام، اليوم الثلاثاء ، عدد من ذوى الهمم البصرية لحصولهم علي شهادات محو الامية بطريقة برايل وإلتحقاهم بمعهد النور للمكفوفين بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و ياسر محي الدين مدير عام فرع قنا لتعليم الكبار ، و أحمد حلمي أبوزيد رئيس مجلس ادارة جمعية الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة بقنا.

وشمل التكريم ناريمان محمد أبوبكر من مركز ابو تشت ، وفاطمة شوقي وهبه ، وشيماء شوقي وهبه من مركز قفط.

بروتكول تعاون

أورد المحافظ، في ظل برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وجمعية الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة تم فتح فصول لذوي الهمم من المكفوفين حيث يتم تعليمهم من خلال طريقة برايل وإلحقاهم بمعهد النور بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل بالاستعانة بخبراء من جمعية الفرسان .

وأضاف المحافظ، أن هذا البروتوكول امتداد للبروتوكول الأول على مستوى الجمهورية، وتم تعميمه بجميع الأفرع لإتاحة الفرصة لذوي الهمم الكبار من أصحاب الإعاقة البصرية للحصول على شهادة محو الأمية، بطريقة برايل ، بهدف فتح باب للأمل أمام ذوي الإعاقة البصرية الكبار والذين لم يلتحقوا بالتعليم كغيرهم من ذوي الهمم .