رئيس جامعة بني سويف يستعرض جهود مركز اللغات والترجمة

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، جهود وإنجازات مركز اللغات والترجمة خلال شهر سبتمبر.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم حامد مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع، جهود المركز خلال شهر سبتمبر والتي كان أبرزها عقد الاجتماع الأكاديمي رقم 129 بكلية الطب البشري وكان عدد المتقدمين 166 ممتحناً، وترجمة 29 وثيقة باللغة الإنجليزية، وعدد من الشهادات باللغة الإيطالية و اللغة الفرنسية، كما وافق الاجتماع على عقد الاختبار الأكاديمي رقم 130 بتاريخ 24 من أكتوبر الجاري بحضور 75 ممتحناً



