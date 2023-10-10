الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 16 أكتوبر.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

من خلال التحريات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين

في سياق آخر، أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 18 أكتوبر.

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة حيث تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

تأجيل محاكمة عاطلين تخلصوا من شاب دافع عن شقيقته



فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين، بتهمة إنهاء حياة شاب بسبب دفاعه عن شقيقته، لجلسة 22 أكتوبر.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.