ندوة تثقيفية للعاملين بقطاع الطيران بعنوان "أكتوبر 50 سنة والمتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية"

في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على رفع الوعى بالهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والإنتماء والإخلاص في العمل بين جميع العاملين بالقطاع ،، شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في الندوة التثقيفية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان " أكتوبر ٥٠ سنة والمتغيرات الإقليميه وحتمية التنمية " وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين بكافة مواقع العمل ومن المستويات الوظيفية المختلفة.

تاريخ الطيران المدني المصري

وقد بدأت الندوة بإلقاء الضوء على تاريخ الطيران المدنى المصري من خلال الاستماع إلى سرد موجز قدمه المهندس طارق أسامة صدقي، حفيد الطيار محمد صدقى أول طيار مصري يقوم برحلة جوية جريئة مليئة بالمغامره من برلين إلى القاهرة عبر خلالها إلى أوروبا بطائرته الخاصة واستطاع ذلك بعد إصراره على تعلم الطيران واشترى طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ومكشوفة (بدون غطاء زجاجى) لتدخل مصر عصر الطيران المدنى من أوسع أبوابه حيث تم تخليد هذا اليوم ليصبح السادس والعشرين من يناير من كل عام عيدا للطيران المدنى المصرى ، وشجعت هذه الخطوة رائد الإقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج وهى شركة مصر للطيران.

مشيرا الى انه بالاٍرادة تحول الحلم إلى حقيقة مما يجعلنا نستلهم من هذه التجربة الاستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار على تنفيذ الاهداف وانه ليس هناك مستحيل أمام تحقيق الاحلام الطموحة الهادفة .

المتغيرات الاقليمية

كما قدمت الكاتبه الصحفية الأستاذة نشوى الحوفي عرضاً توضيحياً حول المتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية وذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تخليدا بمرور ٥٠ عاماً ، وأهمية تعزيز روح الهوية والانتماء مستشهده بدلائل قوية تعود إلى الجذور التاريخية المصرية والتي تعكس إرادة المصريين على تخطى كافة المحن والصعوبات مؤكده على أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تؤدى إلى التراخي في أداء العمل وهدم العقول البناءة، واستعراض التحديات والمؤامرات التي تعرضت لها مصر على مر العصور والتأكيد على ضرورة استقراء التاريخ وتحليل الأحداث كى لا نكرر اخطاء الماضى ونستطيع حماية مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة كما تم استعراض الأحداث العالمية الجارية ودور الدولة فى تنمية البنية التحتية التى هى أساس الإستثمار لافته أن تحقيق الأحلام يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية ،مؤكده على ضرورة الإلتفاف خلف القيادة السياسية الواعية من خلال تنظيم مثل تلك اللقاءات والندوات الثقافية بشكل دورى لتحقيق أهداف الإنتماء والولاء للوطن،، كما استعرضت ذكرى مرور ٥٠ عاماً على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تعد أسطورة تاريخية تدرس للعالم تبرهن على بسالة وإخلاص المصريين جيشاً وشعبا، فى ملحمة متكاملة صنعها رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم الذكية لإستعادة أراضي الوطن الغالية.

وخلال الندوة،، قدم وزير الطيران المدني الشكر للأستاذة نشوي على عرضها المتميز الذي أثرى جميع السادة الحضور وساهم في التوعية الوطنية في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على أداء العاملين في كافة المؤسسات.

كما أكد الفريق محمد عباس حلمي في كلمته التي ألقاها خلال الندوة على أهمية التوعية بالتحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر في التسع سنوات الأخيرة، وإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على كافة الأصعدة.. مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني قد واجه العديد من التحديات والأزمات ورغم ذلك استطاع مواجهتها والخروج منها من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتحديث، موضحا أن المؤشرات المالية لهذا العام قد حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين في قطاع الطيران المدني مؤكدا أننا نبني على ما قدمه السابقون بمواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية والتي جاء من بينها طرح مشروع إنشاء مبني ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي تصل طاقته الإستيعابية إلى 30 مليون راكب سنويًا و كذلك مشروع اٍنشاء قرية بضائع لوجيستية تقع في حيز نطاق المطار هذا بالاضافة الى طرح العديد من المشروعات الجديدة والتى من بينها مشروع انشاء مبنى جديد للركاب بمطار الغردقة الدولى ليسع 7.5 مليون راكب سنويا مما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة فى الحركة الجوية الوافدة الى مصر. فضلاً عن مواصلة خطة الشركة الوطنية مصر للطيران نحو تحديث أسطولها الجوى وفتح عددا من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .

وفي هذا السياق أكد الوزير على كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالشركة،، مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بشركة مصر للطيران ونجاحهم في تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية .

هذا وأشار وزير الطيران المدني إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة كما حث الوزير جميع العاملين على التكاتف والترابط فيما بينهم وتحقيق الكفاءة المطلوبة في التشغيل وبذل مزيد من الجهد بكل جد واخلاص من أجل النهوض والإرتقاء بمكانة قطاع الطيران المدني المصري وبما يسهم في تعزيز العوائد الإقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات،، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.

وخلال اللقاء حرص وزير الطيران على الاستماع إلى الافكار والمقترحات المقدمة من العاملين والتى تهدف الى تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار من اجل تطوير منظومة قطاع الطيران المدنى، مشيرا الى انه سيتم دراسة كافة المقترحات الهادفة ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع،.

كما شملت فعاليات الندوة قيام وزير الطيران المدني بتكريم بعض النماذج المتميزة من العاملين بالقطاع الذين ساهموا بأدائهم المشرف وكفاءتهم العالية وأثروا بشكل إيجابي وواضح في تحسين وتطوير منظومه العمل بكافه أنشطه القطاع.وخلال اللقاء حرص وزير الطيران على الاستماع إلى الافكار والمقترحات المقدمة من العاملين والتى تهدف الى تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار من اجل تطوير منظومة قطاع الطيران المدنى، مشيرا الى انه سيتم دراسة كافة المقترحات الهادفة ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع،.

كما شملت فعاليات الندوة قيام وزير الطيران المدني بتكريم بعض النماذج المتميزة من العاملين بالقطاع الذين ساهموا بأدائهم المشرف وكفاءتهم العالية وأثروا بشكل إيجابي وواضح في تحسين وتطوير منظومه العمل بكافه أنشطه القطاع