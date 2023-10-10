تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين

أجلت محكمة جنح الأميرية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، محاكمة سيدتين في اتهامهما بالنصب على المواطنين، إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري.

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة حيث تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 16 أكتوبر



في وقت سابق، أمرت محكمة جنايات الأميرية تأجيل محاكمة شاب لاتهامه بإصابة طالب بعاهة مستديمة، جراء عقر كلبه له خلال مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب معاكسة شقيقة المتهم، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة الأميرية بين طالب وشاب ووجود إصابة بينهما، وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة من مباحث قسم شرطة الأميرية تبين أن مشادة كلامية نشبت بين طالب وشاب بسبب معاكسة ومضايقة الأول لشقيقة الثاني ما دفع الأخير لمعاتبة الطالب على فعله.

وخلال المشادة اصطحب الشاب كلب حراسة خاص به لإخافة الطالب، وأثناء المشادة التي تطورت لمشاجرة بالأيدي أطلق الشاب الكلب على الطالب ما أصابه بالعقر في أماكن متعددة بجسمه سالت على إثرها الدماء.

وتحفظت القوات الأمنية على المتهم ونقلت الطالب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما استمعت النيابة لأقوال المتهم والذي اعترف بارتكابه للواقعة بداعي حماية شقيقته من مضايقة المجني عليه المستمرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات الأميرية.





تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بسرقة فتاة وسحلها في قصر النيل



كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بسرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 18 أكتوبر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى لسحلها فى الشارع ، واصابتها بجروح متفرقة من جسدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.