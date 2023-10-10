أستاذ قانون دولي: تهجير الفلسطنيين إلى سيناء مخطط إسرائيلي

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مخططًا إسرائيليًا يستهدف تهجيرًا جماعيًا للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، عقب الحصار والدمار الذي خلفته عملية "طوفان الأقصى" هناك، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المخطط هو إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع.

وحذر أستاذ القانون الدولي، من أن هذا النزوح الجماعي سيشكل تهديدا للأمن القومي المصري، مؤكدا ثقته بتمسك الفلسطينيين بكامل أرض فلسطين، ورفضهم المطلق لتكرار مأساة التهجير التي عاشوها إبان نكبة 1948.

وأوضح مهران، أن القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، مشيرا إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين. كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء مأساة اللاجئين من خلال دعم إقامة الدولة الفلسطينية.

وناشد أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الوضع لن يتغير دون التوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد مهران، أن مصر تحترم القضية الفلسطينية، ويجب التزام الجميع بسيادة مصر وقوانينها، وعدم السماح بأي انتهاك لحدودها.