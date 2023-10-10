وزير الداخلية يوجه التحية لشهداء الشرطة والقوات المسلحة (شاهد)

وجَّه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، التحية لأرواح الشهداء من الشرطة والجيش، قائلًا: “أتوجه بكل التحية والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة وبخالص الدعاء لمصابينا الأبطال راجيًا لهم اكتمال الشفاء وعودتهم إلى صفوف الواجب”.

أولياء الأمور:

تابع “توفيق” أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: “يسعدنى أن أتقدم للسادة أولياء الأمور بخالص التهنئة وهم يشاهدون أبنائهم يضعون أقدامهم على طريق العطاء بعد أن أدوا قسم وعهد الوفاء للأرض الطيبة وميثاق الولاء للوطن الحبيب وواجب الانتماء لهيئة الشرطة”.

العمل الوطني:

اختتم وزير الداخلية حديثه، قائلًا: “تجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدى والصعاب وبإصرار تمضى خطواتكم الثابتة لدفع مسيرة العمل الوطنى نحو الاستقرار والازدهار ويسجل التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير كيف واجهتم بإرادة صلبة محاولات الهدم بمواصلة البناء وأصبح الشعب المصرى العظيم يسهم بوعيه فى حماية مسارات التنمية الوطنية”.