غدًا.. قافلة طبية مجانية بقرية الصبيحي في الفيوم

أنهت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، اليوم الاستعدادات لتنظيم قافلة طبية مجانية، ضمن القوافل التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبرئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام إدارة القوافل الطبية بالفيوم.

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزاره الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية مجانية بمدرسة الرزنة بقرية الصبيحي التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11، 12 أكتوبر.

وأكد الدكتور أحمد اللباد أن القافلة سوف تشمل العديد من التخصصات الطبية، ومنها عيادة الجراحه وعيادة الباطنة والعظام والنساء والأسنان، وعيادة للأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة الكمامات الواقية.

وأضاف أن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والآشعة والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها.

بحضور محافظ الفيوم قافلة طبية مجانية بقرية الصبيحي

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلي أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لدعم المنظومة الصحية ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المديرية علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.