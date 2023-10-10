وزير الداخلية: نتبع أحدث الطرق العلمية للحفاظ على السلالات النادرة من الخيول العربية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية بإعتبارها أحد جوانب بناء شخصية طالب الشرطة والحفاظ وتنمية سلالات الخيول العربية والتى هى فى الأساس ذات أصول مصرية.

التلقيح الصناعي

وتابع “توفيق” أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: “تم اتباع أحدث الطرق العلمية والتقنيات الحديثة للحفاظ على السلالات النادرة منها كما سعت الوزارة نحو انتهاج أساليب التلقيح الصناعي ونقل الأجنة لزيادة النتاج منها وقد تم فى هذا الإطار إنشاء محجر الشرطة البيطرى وفق أعلى المقاييس الدولية وحصوله على اعتماد الاتحاد الأوروبي مما ييسر حركة إنتقال رياضات الخيول من وإلى البلاد”.

هيئة الشرطة

وواصل: “فى هذا اليوم المشهود يشرفنى وهيئة الشرطة أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التى تتعاون مع وزارة الداخلية فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة”.