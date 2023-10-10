ننشر اعترافات المتهم بالتخلص من شقيقه في البساتين

"مقصدتش أقتله كنت بأدبه".. بهذه الكلمات أدلى عاطل متهم بإنهاء حياة شقيقه في منطقة البساتين باعترافات تفصيلية أمام النيابة خلال التحقيق معه.

وقال المتهم إن المجني عليه يتاجر في المواد المخدرة، ويخالط المدمنين، وحاول مرات عدة إقناعه العدول عن هذا الأمر ولكنه فشل حتى يوم الواقعة تقابل معه صدفة على الطريق وطلب منه ذلك ولكن الضحية كان له رأي أخر ورفض نصيحة شقيقه لكن هذه المرة بالعنف فما كان من الآخر إلا أن مزق جسده بسلاح أبيض وقال المتهم: “مقصدتش أقتله وكنت بأدبه".

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المجني عليه كان يتشاجر مع المتهم يوم الواقعة على الطريق بسبب تجارة الضحية في المخدرات وإدمانه لها مع أصدقاء السوء ولكنه تعدى عليه بالضرب فدافع الأخر عن نفسه بسلاح أبيض ووجه له طعنتين نافذتين في الجسم.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثمان لشاب في بداية العقد الثالث من العمر بها طعنات نافذية في الجسم تسببت في نزيف دموي غزير تسبب في توقف أجهزة الجسم عن العمل وأسفر عن الوفاة.

ومن جانبه أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة بحبس المتهم بإنهاؤ شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهما بمنطقة البساتين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثمان قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثمان شاب عمره 23 سنة مصاب بطعنات مطواة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه وعمره 26 سنة، تم ضبط المتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.