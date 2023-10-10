تكريم 13 موظفًا وموظفة بديوان عام قنا

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الثلاثاء ، عدد من دفعة الخدمة العامة بديوان عام المحافظة كنماذج مشرفة ومخلصه في العمل، وذلك بمناسبة إنهاء فترة خدمتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وضم التكريم كل من ايريني أشرف وهيب، ورضوي ربيع عبدالحي، وأميرة محمد عبدالحافظ، ورشا طارق عبدالفتاح، من دفعة الخدمة العامة بإدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة.

وأحمد صالح بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة، وسمية فتحي، ومريم مجدي، نورا جمال، بسمة نصر، نعمت الله رجب، هاجر عبدالناصر، فاطمة احمد، هاجر سيد، من دفعة الخدمة العامة بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بمنحهم شهادات تقدير لتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، التي تسعى لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها.