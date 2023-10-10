وعد تطل بلوك مفعم بالاحتشام والرقي (صور)

تتمتع النجمة وعد السعودية بذوق رفيع جعلها تنجذب لتصاميم الأزياء التى تمنحها الاحتشام والأناقة في آن واحد، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وعد السعودية تتألق بأحدث صيحات موضة أحذية 2023-2024

وبدت وعد بإطلالة أنيقة مفعمة بالاحتشام والرقي، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما من أعلى وفضفاضا من أسفل يتوسطه حزام عريض صمم من الجلد مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي فيما انتعلت صندلًا بكعب عال ينتمي لأحدث صيحات موضة أحذية 2023-2024.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وعد

وعد أو حنان بكر يونس (16 أغسطس 1971 -)، مغنية و‌ممثلة سعودية.

حياتها

شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين”

حياتها الأسرية

هي من عائلة فنية كبيرة والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس. تزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء