X يتيح تقييد الردود على الحسابات الزرقاء

يوم آخر، تحديث X آخر يحد من ما يمكنك فعله على الموقع دون الدفع لـ Elon Musk مقابل علامة التحقق. أعلن منشور من حساب X الرسمي أنه يمكنك الآن تقييد الردود على المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط - ويمكن لأي حسابات تم وضع علامة عليها التعليق أيضًا. القيد الجديد متاح سواء تم التحقق منك أم لا، والانضمام إلى الخيارات الموجودة للسماح بالرد من الجميع، فقط الحسابات التي تتابعها أو الأشخاص المذكورين.

أطلق Musk ما يُعرف الآن باسم X Premium في نوفمبر 2022 – بعد أسابيع قليلة فقط من أن أصبح المالك الرسمي للشركة – مما يوفر لأي شخص علامة اختيار زرقاء باسمه مقابل 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا. كان التحقق متاحًا في البداية على تويتر لتأكيد هوية الشخصيات البارزة، لكن النظام المدفوع أدى إلى انتحال الشخصية والموافقة على الروبوتات.

لقد تعرض العديد من مستخدمي X Premium للخجل لأنهم اختاروا صرف الأموال مقابل علامة اختيار وميزات إضافية مثل تحرير منشور لمدة تصل إلى ساعة وقص الإعلانات إلى النصف. ونتيجة لذلك، طرح X خيار إخفاء علامة الاختيار هذه والحد من وعي المستخدمين الآخرين بحالة اشتراكك. بالطبع، سواء كان التحقق مرئيًا أم لا، الآن سيتم اعتبار أي شخص يرد على مشاركة محظورة كمشترك.