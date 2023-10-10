وزير الداخلية: نستعين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التدريبية (شاهد)

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إننا قمنا بتطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد الشرطة وفقاً لأحدث المعايير والنظم والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى إدارة العملية التدريبية وتعظيم مخرجاتها واستكمال الجهود فى ربط المقررات والمناهج الشرطية بالجوانب التطبيقية بهدف تأهيل الطلبة للتعامل مع مختلف المواقف عقب تخرجهم وكذا الاستفادة من الخبرات الدولية لتدريب كوادر الوزارة بالمجالات الأمنية المختلفة.

أول دفعة من الطالبات خريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية

وتابع “توفيق” أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: “اليوم تكتمل جوانب المنظومة ويقف أمام حضراتكم بين الخريجين أول دفعة من الطالبات خريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية وقد حصلن على درجة الماجستير فى العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل الأمنى أسوةً بزملائهم من الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق".

بناء شرطة عصرية

وواصل: "تم إعدادهن بدنيا وذهنيا بما يؤهلهن للعمل فى مختلف المجالات الأمنية إيمانا بقدرة المرأة المصرية على خوض كافة الميادين وليكتمل وضع أساس بناء شرطة عصرية تستطيع مواجهة التطور اللامحدود فى آليات الجريمة انعكاسًا للطفرة التي يشهدها العالم فى علوم التكنولوجيا”.