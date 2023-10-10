لن تأتي Modern Warfare III وDiablo IV إلى Game Pass حتى عام 2024

سيتعين على مشتركي Game Pass الانتظار أكثر قليلاً قبل أن يتمكنوا من لعب Diablo IV وCall of Duty: Modern Warfare III على الخدمة. أعلنت Activision Blizzard على موقع X، Twitter سابقًا، أنها ليس لديها خطط لإضافة تلك الألعاب - من بين الإصدارات القادمة والحديثة الأخرى - إلى الخدمة في أي وقت هذا العام. وبناءً على توضيحها، فإنها تنتظر الانتهاء من عملية استحواذ مايكروسوفت على الشركة، وهو ما من المتوقع أن يتم خلال الشهر الجاري.

وكتب عملاق الألعاب: "بينما نواصل العمل من أجل الموافقة التنظيمية على صفقة مايكروسوفت، تلقينا بعض الأسئلة حول ما إذا كانت ألعابنا القادمة والتي تم إطلاقها مؤخرًا ستكون متاحة عبر Game Pass". وأضافت أنها تتوقع بدء العمل مع Xbox وإضافة عناوينها إلى خدمة Game Pass بمجرد إغلاق الصفقة، وأن العملية ستبدأ "في وقت ما خلال العام المقبل".

أعلنت Microsoft لأول مرة أنها ستشتري Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار في أوائل عام 2022 وأنها تأمل في إتمام الصفقة بحلول يونيو 2023. ومع ذلك، تحرك العديد من المنظمين لمنع عملية الشراء بسبب مخاوف من أنها ستضر بالمنافسة وتخنق الابتكار. وافقت المفوضية الأوروبية على عملية الاستحواذ في شهر مايو بشرط أن تقدم Microsoft ألعابها على خدمات الألعاب السحابية الأخرى. وفي الوقت نفسه، منعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الصفقة حتى وعدت الشركات ببيع "حقوق البث السحابي لجميع ألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم التي تم إصدارها على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة لشركة Ubisoft Entertainment... إلى الأبد." وفي الولايات المتحدة، رفضت المحاكم طلب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بإصدار أمر قضائي بشأن الشراء. ومع ذلك، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في سبتمبر أنها تخطط لاستئناف محاكمتها الداخلية ضد عملية الاستحواذ.