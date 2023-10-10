وزير الداخلية: حريصون على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأمن (شاهد)

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة عكفت على تنفيذ محاور تطوير استراتيجيتها الأمنية لمواكبة النهضة التى شهدتها البلاد بالمجالات كافة، وتحقيق التفوق الأمنى ويأتى فى مقدمة تلك المحاور الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى بإعتباره الدعامة الجوهرية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

منظومة الموارد البشرية

وتابع “توفيق” أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: “اطلقت مسارات تطوير وتحديث كافة مفردات منظومة الموارد البشرية بداية من التدقيق فى معايير إختيار الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها وتطبيق منظومة تدريبية وتأهيلية متكاملة ودعمها بالمؤهلات العلمية والمهارات الفنية التى تمكنهم من تحقيق الجدارة الوظيفية بالتوازى مع تنمية القدرات الشخصية والمهارات السلوكية لهم عبر برنامج علمى تم إستحداثه بالتنسيق مع الجامعات المتخصصة فضلاً عن الإرتقاء بوعيهم لحجم التحديات التى تواجه مسيرة العمل الوطنى وبما يمكنهم من أداء دورهم الأمنى والمجتمعى”.

السياسات الأمنية

وواصل: "وتجسيداً لتوافق السياسات الأمنية مع ثوابت العمل الوطنى حرصت الوزارة على مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض الأمن ومن ذلك إستكمال منظومة التعليم الإلكترونى لطلبة كلية الشرطة بإتاحة المناهج والتواصل الفعال بين عناصر منظومة التعليم الأمنى إلكترونياً بما يسهم فى إكتساب الطالب ثقافة التعليم الذاتى والتكيف مع تحديات العصر.