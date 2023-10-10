الاتحاد الدولي للبوتشا يسند لمصر تنظيم بطولة التحدي الدولية المؤهلة لبطولة العالم

حضر أحمد ادم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبوتشا في البرتغال في الفترة من 8-10 أكتوبر.

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وشهدت الجمعية انتخاب جون مورجن رئيسًا للاتحاد وريتشارد بولي أمينًا للصندوق.

ووافق الاتحاد الدولي للبوتشا على إقامة بطولة التحدي الدولية للبوتشا في القاهرة في يوليو 2024، والمؤهلة لبطولة العالم 2026.

وهذا يعكس الثقة الكبيرة للاتحاد الدولي للبوتشا في قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي على تنظيم البطولات الدولية، بعد نجاحه في تنظيم بطولة إفريقيا للبوتشا في يوليو 2023.

وأشاد الاتحاد الدولي للبوتشا بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري في نشر اللعبة في أفريقيا وتنظيم دورات لتأهيل الحكام والمدربين والمصنفين خلال بطولة إفريقيا الماضية.

وتم توجيه الشكر لـ أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري وللسيدة ريم صبحي مديرة بطولة إفريقيا للبوتشا في القاهرة على نجاح البطولة.

وعبّر جون مورجن رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بالجهود التي يبذلها د. أحمد آدم لتطوير اللعبة وتعهد بإيجاد حلول للتحديات التي يطرحها د. أحمد آدم لتطوير اللعبة في أفريقيا والدول العربية.

وعلى هامش الانتخابات، عُقد أحمد آدم اجتمع مع رئيس الاتحاد السعودي، الأستاذ محسن اسماعيل، على هامش الجمعية العمومية لبحث سبل التعاون بين الاتحادين.

وحضر الاجتماع د. محمد باقر رئيس لجنة التصنيف الطبي بالاتحاد السعودي، والأستاذة ريم صبحي، مسئولة العلاقات الدولية بالاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.