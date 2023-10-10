المصري يدخل سباق التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد

تسعي الأندية المصرية في الوقت الحالي ، الحصول على خدمات عمر كمال لتدعيم صفوفها خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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كشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود منافسة قوية بين أندية الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي على ضم الظهير الأيمن الدولي عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك يضع عمر كمال كأولوية في التعاقدات خلال يناير القادم في حال حل أزمة القيد .. بينما تستهدف إدارة الأهلي بتقوية الجانب الأيمن بضم اللاعب مستغلة إنتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي

وأكل شبانة أن إدارة النادي المصري تسعى أيضا لإستعادة لاعبها السابق خاصة وأن العامل المادي لن يشكل عائقا حاليا في ظل تواجد كامل أبو علي رئيس النادي .