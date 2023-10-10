وزير الداخلية: مصر بقيادة السيسي اجتازت محاولات استهداف إسقاط الدولة

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه فى ظل عالم يموج بالصراعات ويشهد أزمات متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على أمن وإستقرار الدول وأفرزت ضغوطًا على إقتصادياتها ونشطت خلالها المخططات الهدامة، إجتازت مصر بقيادتكم خلال التسع سنوات الماضية المحاولات التى إستهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعى.

الشعب المصري العظيم

وأضاف “توفيق” خلال كلمته أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري العظيم انحاز لخارطة رسمتم بها الطريق نحو التنمية والرخاء حتى تمكنتم بعون من الله العبور بمصر لبر الأمان والإزدهار عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة وعمل تنموى مكثف غير مسبوق فى حجمه ونطاقه وسرعته أسس لجمهورية جديدة تتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم وهنا يقف الشعب بوعيه وحسه الوطنى لحماية المكتسبات والحفاظ على مقومات الدولة.

وزارة الداخلية

وتابع أنه من هذا المنطلق إضطلعت وزارة الداخلية بدورها الوطنى فى حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم عبر نشر الشائعات وتزييف الحقائق والتصدى الإستباقى لكافة أشكال الجريمة وتواصل اليقظة الأمنية جهودها للرصد المبكر لأية تهديدات أو مساعى لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية لأنشطتها الهدامة والمؤثمة والعمل على إجهاضها فى مهدها للحفاظ على أمن الوطن وترسيخ دعائم الإستقرار.