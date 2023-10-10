سقوط 6 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بمطروح وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة (الحمام– العلمين) بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين.. وبحوزتهما (عدد 205 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام– و10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول – سيارة).

وتم ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام..وبحوزتهم (عدد 182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,500 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,765,000 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.