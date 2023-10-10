Concentrix تعلن عن اندماجها مع Webhelp

أعلنت شركة Concentrix Corporation الشركة المتخصصة في خدمة العملاء و التكنولوجيا عن اندماجها مع شركة Webhelp المزود العالمي المتخصص لتجربة العملاء (CX) وحلول الأعمال، مؤكدة إنهاء عملية الاندماج بين الشركتين، وإلى حين اختيار الأسم الجديد فستحمل اسما مؤقتا Concentrix + Webhelp.

تعد شركة ويب هيلب واحدة من الشركات المتخصصة عالميا وعضوا بارزا في جمعية اتصال التي يشغل فيها المهندس علاء الخشن منصب الرئيس التنفيذي للشركه في مصر منذ أكتوبر عام 2020.

وهذا الاندماج يصنف Concentrix + Webhelp كشركة رائدة عالميا في قطاع تجربة العملاء (CX) ، مع باقة موسعة من حلول الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية. كما أنه يعزز عرض قيمة تجربة العملاء الشاملة مع واحدة من أقوى البصمات العالمية وأكثرها توازنا في القطاع، لمساعدة أفضل العلامات التجارية في العالم على تحويل تجارب العملاء وتحقيق أهدافهم التجارية

قال كريس كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة Concentrix + Webhelp “أنا متحمس للشروع في هذه الرحلة الجديدة معًا وأعتقد أنه، بفضل نقاط القوة المشتركة لدينا، نحن في وضع فريد لإعادة تعريف القطاع، وتصميم وبناء وإدارة مستقبل تجربة العملاء لزبائننا المتميزين ،وأود أن أشكر جميع العاملين الذين غيروا قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم والذين جعلوا هذا ممكنا. يشرفني حقًا العمل مع هذا الفريق المتنوع والموهوب.

وترحب الشركة أيضا بعضوين جديدين في مجلس الإدارة، هما Duha Olivier وهو رجل أعمال ومؤسس شريك ومدير تنفيذي سابق لشركة Webhelp وسيعمل كنائب رئيس مجلس الإدارة و Nicolas Gheysens. شريك في مجموعة (Lambert Bruxelles GBL)، أكبر مساهم في الشركة بعد الاندماج Concentrix + Webhelp ، ويملك تجارب غنية في الاستثمار وخبرة مجلس الإدارة في دعم نمو الشركات الكبيرة والناجحة في جميع أنحاء أوروبا. أضافت كاثرين مارينيلو، رئيسة مجلس إدارة Concentrix: نحن محظوظون لإضافة هذه الكفاءات العالية ذات الخبرة العميقة في مجال تجربة العملاء إلى مجلس إدارتنا، مع إضافة أوليفييه ونيكوالس، نقوم بتوسيع خبرتنا الدولية في قيادة الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات على طريق النمو الناجح”.

يمثل هذا الاندماج لحظة تاريخية، حيث يجمع بين اثنين من رواد السوق المعترف بهم مع ثقافات وبصمة جغرافية ورؤية للنمو وقدرات متكاملة في أكثر من 70 دولة. وعند إتمام الاندماج، بلغت قيمة الصفقة حوالي 4 مليارات دولار بما في ذلك صافي الديون.