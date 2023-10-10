وزير الداخلية عن تخريج طلاب الشرطة: لحظات تدعو للفخر (شاهد)

بدأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كلمته أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بتوجيه حديثه للرئيس السيسي، قائلًا: “يوم عظيم ولحظات تدعو للفخر، يعتز فيها رجال الشرطة بتشريف سيادتكم والحضور الكريم الاحتفال بيوم الخريجين الذين إجتهدوا ليؤكدوا أنهم من خيرة شباب هذا الوطن".

عزة وصلابة

وتابع “توفيق” خلال كلمته أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الخرجين يقفون أمام حضراتكم فى عزة وصلابة لينضموا لصفوف زملائهم فى أداء رسالتهم النبيلة عازمون على أن تمضى مسيرة الأمن المصرى لتحقيق الأمال والطموحات فى مستقبل يسوده الأمان والإستقرار.

الاحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى نصر أكتوبر

وواصل: “يأتى احتفالنا اليوم مواكبا للإحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذى إنحنى له العالم إكبارا وإجلالا وفى هذه المناسبة يسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم بصادق التهنئة لقواتنا المسلحة، عرين الأبطال ومهد التضحيات داعين المولى التوفيق والسداد لمسيرة العسكرية المصرية ومواصلة التلاحم بين جناحى الأمن بالأمة فى ميادين الفداء والبناء”.